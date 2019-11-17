الصائغ وابن مشعل يؤثران سلبيًّا على #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلاميان فرحان الفرحان وعبدالغني الشريف، أن الخلافات بين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ستؤثر بالسلب على الفريق الأول.

وازدادت حدة خلافات في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث طلب منصور بن مشعل حل مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خوفًا من تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت نتائج الأهلي قد بدأت في التحسن مؤخرًا، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.

تأثير سلبي:

وعلق فرحان الفرحان على هذه الأزمة قائلًا: “ليس هناك تناغم في إدارة النادي الأهلي منذ بداية الموسم، كما أن هناك تداخلًا بين رئيس النادي ومشرف كرة القدم بشكل ملحوظ”.

وتابع الإعلامي الرياضي تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الأمور التي تحدث في النادي الأهلي حاليًّا تؤثر على الفريق واللاعبين بشكل سلبي”.

تضحية أحد الأطراف:

وفي السياق ذاته، قال عبدالغني الشريف: “الأمير منصور بن مشعل أعلن إقالة برانكو، وبعد ذلك تحفظ أحمد الصائغ على الإعلان وتأخر فيه، مما استدعى الأمير بإطلاق تصريحه الشهير”.

وأضاف الإعلامي الرياضي خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “لابد أن يجد المشرف العام ورئيس النادي حلًّا لمشكلة النادي الأهلي، ويجب أن يكون هناك تضحية من قبل أحد الأطراف”.