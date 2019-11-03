الصائغ والقرشي يحصلان على العضوية الذهبية لجمعية رعاية الرياضيين

المواطن - مروة نبيل

كرمت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحمد الصائغ، ونائبه عبدالصمد القرشي، وتم منحهما العضوية الذهبية، وذلك بمقر الراقي، مساء يوم الأحد.

ونشر حساب الأهلي على “تويتر”، صورًا من التكريم بحضور عضو مجلس إدارة الراقي، وائل الحلبي، الرئيس التنفيذي أحمد نور، ورئيس الجمعية نصار الظاهري، الأمين العام خالد قهوجي، وعضوي المجلس إسماعيل خيبري وسامي شاص.

ويأتي تكريم رئيس النادي الأهلي نظير تكفله بدفع كامل المبلغ المتبقي من المديونية المترتبة على الكابتن الراحل علي حسين من حسابه الخاص، وبحث سبل دعم نشاطات الجمعية، والتواصل لاتفاقية تسهم في النهوض بالمبادرات التي تخدم احتياجات الرياضيين القدامى وأسرهم مستقبلًا.