الصراع متواصل .. سعد آل مغني يهاجم إدارة النصر ويكشف مفاجأة مُدوية

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الأزمة بين سعد آل مغني، العضو الذهبي السابق لـ النصر، ومجلس إدارة أصفر العاصمة برئاسة صفوان السويكت لا تزال مستمرة بعد إسقاط عضويته.

وفجر سعد آل مغني مفاجآت مُدوية في تصريحاته لقناة 24 الرياضية اليوم الجمعة قائلًا: إدارة صفوان السويكت جاءت بالخطأ، وهذه الإدارة وعدت وعود وأخلفتها، وعدت بـ50 مليون وعد ولا شفنا حاجة.

وتابع سعد آل مغني: نصر النصر ظُلم، وكان من المفترض أن يكون هو رئيس النادي، وإدارة السويكت لن تستمر وعملها غير احترافي، يعني تجي 5 دقائق وقت التمرين عشان المركز الإعلامي يطلع صورتك.

وأعلن نادي النصر أمس الخميس عن إسقاط العضوية عن سعد بن ثابت آل مغني، وذلك بعد تغريداته الأخيرة التي وجهها ضد مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن إسقاط عضوية سعد آل مغني، جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية بشأنه، بحسب ما نصت عليه المواد “9 و10” من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وفي يوم 13 أكتوبر الماضي، هاجم سعد آل مغني عضو النصر الذهبي السابق، إدارة النادي بعد بيانها بشأن انتقاد لجنة الحكام ونادي الشباب.

وكتب سعد آل مغني مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “نادي النصر بالنسبة لي عشاق، لكن الإدارة الحالية لا تُمثلني، وإذا ما قدموا اعتذار لي لا تزعلوا يا أعضاء”.

وأضاف آل مغني: “ويا جماهير قسمًا بالله، لو ما يعتذرون ويقدمون استقالتهم راح أقدم شيء ما أحد يعرفه عشان أعلمهم كيف أصلًا ترشحوا وهم لا يستحقون”.

وتابع آل مغني: “كل ما أشوف تصريحات وحضور الإدارة السابقة، وكل ما شفت بيانات الإدارة الجديدة وربي أستحي وتجيني حموضة”.