#الصفا يعبر #الكوكب بثلاثية في كأس الملك سلمان
ضمن منافسات دور الـ64

#الصفا يعبر #الكوكب بثلاثية في كأس الملك سلمان

2019/11/06
الساعة 5:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفا في الفوز على نظيره الكوكب بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأت مباراة الصفا ضد الكوكب بشكل سريع، وتمكن علي آل عيد من تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة، وبعد دقيقتين فقط، نجح الفريق الضيف في إحراز التعادل.

ولم يستمر التعادل الإيجابي كثيرًا، حيث نجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسن الطريدي في الدقيقة 15، وأحرز الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الصفا ضد الكوكب مباشرة.

وواصل الفريقان ضغطهما في الشوط الثاني بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولاتهما، لتنتهي مباراة الصفا ضد الكوكب بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/1، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.


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