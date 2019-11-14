الصفدي مرشح لرئاسة الحكومة في لبنان
خلفًا لسعد الحريري

الصفدي مرشح لرئاسة الحكومة في لبنان

2019/11/15
الساعة 1:58 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس الخميس، أن هناك توافقًا مبدئيًا على اسم الوزير السابق، محمد الصفدي، لرئاسة الحكومة الجديدة خلفًا لسعد الحريري.

وعُقد اجتماع في بيت الوسط ضم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، ووزير المال علي حسن خليل.

وبحث المجتمعون شكل الحكومة المرتقبة، وذلك في إطار استكمال المشاورات وتبادل وجهات النظر.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن اللقاء ناقش الوضع الحكومي بعد إصرار الحريري على ترؤس حكومة اختصاص دون سواها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فيما المطروح حكومة سياسية مُطعمة بتقنيين.

وأضافت أنه جرى التداول باسم الوزير السابق محمد الصفدي كرئيس توافقي لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أعطى ممثلا حزب الله وتيار المستقبل موافقتهما على اسم الصفدي لرئاسة حكومة تكنوسياسية تتألف من اختصاصيين وسياسيين، إلا أن المشاورات لا تزال مفتوحة ومستمرة.

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