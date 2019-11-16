الصلاة على تركي بن عبدالله بن سعود بن فرحان

المواطن - واس

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي – رحمهما الله – ، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وأبناء الفقيدة الأمراء سلطان وبندر، وأبناء الفقيد الأمراء فيصل وبندر وخالد وعبدالله وفهد وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.