الصمعاني يزور الباحة لأول مرة منذ تعيينه وزيراً للعدل
يتفقد خلالها المرافق العدلية

الصمعاني يزور الباحة لأول مرة منذ تعيينه وزيراً للعدل

2019/11/04
الساعة 10:39 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

يزور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني منطقة الباحة يوم الخميس المقبل في زيارة تفقدية للمرافق العدلية ومتابعة سير العمل القضائي في المحاكم.

وعلمت ” المواطن ” أن جدول الزيارة يبدأ بلقاء أمير المنطقة، ثم التوجه لمحكمة الاستئناف والالتقاء بأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين، ثم التوجه للمحكمة العامة والمحكمة الجزائية وكتابات العدل ومقابلة المواطنين والاستماع لشكواهم وما يحتاجونه داخل المحاكم وكتابات العدل من تسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لمنطقة الباحة منذ تعيينه.


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