الضباب يعلق الرحلات من وإلى حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي – حفر الباطن

أعلنت الخطوط السعودية عن تعليق رحلاتها من وإلى مطار حفر الباطن بالقيصومة، صباح اليوم الاثنين، بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت الخطوط السعودية عبر حسابها في “تويتر” رداً على أحد المسافرين: “أنه بسبب الأحوال الجوية والظروف الخارجة عن إرادتنا تم تعليق جميع الرحلات من والى مطار القيصومة”.

وأضافت أنه في حال تم استئناف الرحلات سوف يتم إشعاركم عبر منصات التواصل كما توفر السعودية خيار التعديل أو الإلغاء بدون رسوم.

يذكر أن هيئة الأرصاد نبهت في وقت سابق من ضباب يسبب تدنياً في مدى الرؤية على حفر الباطن.