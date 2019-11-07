الطائي يتجاوز #الوشم بثنائية في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الفوز على نظيره الوشم بهدفين مقابل هدف، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأت مباراة الطائي ضد الوشم التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12 عن طريق إبراهيم السحاري.

وضغط أصحاب الأرض بحثًا عن هز الشباك، ونجح لاعبه لويز إدواردو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول من مباراة الطائي ضد الوشم بالتعادل الإيجابي.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلعبا شوطين إضافيين، وتمكن عمر السحيمي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 115، ليمنح الطائي بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.