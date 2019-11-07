الطاقة الذرية: احتجاز إيران مفتشة نووية يجب ألا يتكرر

المواطن - متابعة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أمس الخميس، أن مفتشة تابعة لها منعت لفترة وجيزة من مغادرة إيران الأسبوع الماضي، واصفة معاملتها بـ”غير المقبولة”.

وقال المدير العام بالإنابة للوكالة كورنيل فيروتا “اليوم أُبلغ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشة تابعة للوكالة منعت الأسبوع الماضي مؤقتًا من مغادرة إيران”، وفق بيان للوكالة.

وأضاف البيان أن “منع مفتش من مغادرة دولة ما، وخصوصًا عندما تطلب منه الوكالة ذلك، غير مقبول ولا ينبغي أن يتكرر”.

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة في اجتماع طارئ لمجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن احتجاز مفتشة من الوكالة في إيران “استفزاز صارخ”.

وقالت المندوبة الأمريكية بوكالة الطاقة، جاكي ولكوت، في بيان إلى المجلس، إن “احتجاز أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران استفزاز صارخ، وعلى كل أعضاء المجلس أن يوضحوا من الآن فصاعدًا أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقًا، ولن تجد تهاونًا ولا بد أن تترتب عليها عواقب”.

من جانبه، عبر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن “قلق عميق” بعد الحادثة. وفي بيان تم تسليمه خلال اجتماع خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ممثل للاتحاد إن “الاتحاد الأوروبي.. يشعر بقلق عميق إزاء الحادثة المتعلقة بأحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وذكر البيان أن “بحسب علمنا فقد تم حل المسألة، وندعو إيران إلى ضمان عدد تكرر مثل هذه الحوادث في المستقبل”، مجددًا التأكيد على “الثقة الكاملة في مهنية وحياد المفتشين”، داعيًا طهران إلى “ضمان قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدولية بواجباتهم بما يتماشى مع اتفاق الضوابط الذي يلزمها قانونيًا”.