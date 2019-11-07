الظاهر الغاليين وحشوك.. الفن يودع هيثم أحمد زكي إلى أحضان والده

المواطن - متابعة

“الظاهر الغاليين وحشوك أوي”، كلمات التعزية والصدمة التي أطلقها عدد من نجوم الفن بعد إعلان وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي في عمر الخامسة والثلاثين، كانت معبرة بقوة عن جملة “كأن أحمد زكي مات تاني”.

وكان آخر المعزين الفنانة نيكول سابا، التي كتبت عبر تويتر: “الله يرحمك يا هيثم احمد زكى، خبر حزين جداً وصادم جداً جداً كنت لسه في عزّ شبابك وعطاءك بس الظاهر الغاليين وحشوك أوي.. في الجنة ان شاء الله”.

ياسمين الخطيب، الإعلامية المصرية، كتبت أن “وفاة النجم الشاب هيثم أحمد زكي صدمة موجعة لجمهوره وجمهور والده أيضاً.. كأنما مات أحمد زكي ثانية!”.

بينما كتب مصطفى شعبان “وداعاً هيثم ، اللهم ارحمه وأكرم نزله وألهمنا الصبر والسلوان”.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، صباح اليوم الخميس، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عامًا داخل منزله بمنتجع بيفرلي هيلز في مدينة الشيخ زايد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطاراً من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى منزله، وعند فتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة هيثم أحمد زكي وتم نقل الجثمان للمستشفى.

وبحسب وسائل الإعلام، يعود سبب وفاة هيثم أحمد زكي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتب إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بصفحته على فيسبوك: “تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي.. البقاء لله”.

كما نعاه عدد من الفنانين منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.

وهيثم أحمد زكي المولود في أبريل 1984 هو نجل الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، دخل عالم التمثيل عام 2005، من خلال دور “العندليب” بعد رحيل والده.

وقدم هيثم أحمد زكي عدداً من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها فيلم” (البلياتشو، ومسلسلات أستاذ ورئيس قسم وكلبش).

وتوقف هيثم أحمد زكي عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر و في 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2 مع أمير كرارة.