الظهور الأول لـ محمد العويس بعد إصابته المرعبة

المواطن - محمد سمعه

ظهر الحارس محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي للمرة الأولى وذلك بعد أن تعرض لإصابة قوية بالكسر في عظمة الوجه في لقاء الفيصلي يوم السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر برنامج الديوانية عبر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية في تويتر فيديو كشف الظهور الأول للحارس محمد العويس أثناء مرحلة العلاج من إصابته بكسر في عظمة الوجه.

وقال فهد الزهراني نجم الأهلي السابق إن محمد العويس يحمل قلب “أسد” وسيعود خلال ستة أسابيع للمباريات.

وأصبح المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي في موقف صعب، وذلك بعد الصدمة التي تلقاها عن مدة غياب الحارس محمد العويس عن الملاعب.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن محمد العويس سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر وذلك بعد أن تعرض لكسر في عظمة الوجه، خلال مباراة الأهلي والفيصلي.

وسيتجه المدرب كريستيان جروس للاعتماد على الحارس ياسر المسيليم خلال مباريات الأهلي المقبلة.

واستدعى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، حارس المرمى محمد اليامي لمشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بدلًا من محمد العويس.

#الديوانيه صورة حصرية لبرنامج "الديوانية" لمرحلة علاج #محمد_العويس.. وفهد الزهراني يعلق: محمد العويس يحمل قلب "أسد".. وخلال 6 أسابيع سيعود. pic.twitter.com/AL6CFzV1AU — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 28, 2019