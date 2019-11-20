العبادي: أدعو إيران لعدم التدخل في شؤوننا

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دعا رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية.

وقال في مقابلة مع “العربية”: أدعو إيران لإعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه. وأضاف: “على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية”.

إلى ذلك، اعتبر أن ما جاء في صحيفة “نيويورك تايمز” من وثائق إيرانية حول العراق، يكشف حجم التدخل الإيراني في البلاد.

وعلى صعيد الحكومة العراقية والتظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد ضد الطبقة السياسية منذ الأول من أكتوبر، قال العبادي: وقفنا ضد حكومة عادل عبدالمهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين.

كما أكد أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة العراقية ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

وتعليقًا على مجابهة المحتجين، قال: “لم يحصل قمع للشعب منذ عام 2003 كما يحصل الآن”، مضيفًا: “لم يحصل هذا القتل للمتظاهرين أثناء حكومتي”.