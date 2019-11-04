العبدلي: سعيد بالتأهل وهذا سبب غياب فيلانويفا

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني للعميد، محمد العبدلي، عن سعادته بالفوز في مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بنتيجة 4/ 1 بمجموع المباراتين.

ولعب الاتحاد ضد الوصل الإماراتي اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وفاز العميد بثنائية ألكسندر بريجوفيتش والبرازيلي رومارينيو.

وتحدث العبدلي عن مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي قائلًا: “نحمد الله على التأهل، كنا حاضرين في المباراة وسيطرنا على كافة مجرياتها، ونأمل أن تكون هذه المباراة بداية عودة مستوى الاتحاد”.

وتابع محمد العبدلي تصريحاته قائلًا: “أتمنى للمدرب الجديد، الهولندي تين كات التوفيق في المرحلة المقبلة، وسأقدم له معلومات يحتاجها عن الفريق”.

وعن غياب نجم الفريق التشيلي كارلوس فيلانويفا، قال العبدلي: “فيلانويفا وفيتشيو شاركا في معظم مباريات الفريق منذ بداية الموسم، وقرر إراحتهما لاستعادة نشاطهما وحيويتهما للمواجهات المقبلة”.