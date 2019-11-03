العبدلي: هدفنا الفوز ضد الوصل والجمهور سر تفوقنا

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني محمد العبدلي على أهمية مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، مشددًا على أنه حاول إيجاد حلول للأزمة الهجومية التي يُعاني منها الفريق.

وكانت مباراة الاتحاد ضد الوصل التي أُقيمت في الإمارات ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد انتهت بفوز العميد بنتيجة 2/1.

ويلعب الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، مساء يوم غد الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويطمح لتكرار الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الاتحاد ضد الوصل

وتحدث العبدلي عن مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي قائلًا: “نرحب بالأشقاء ونتمنى أن نقدم مباراة يستمتع بها الجميع.. سوف نبحث عن تحقيق انتصار مماثل لنتيجة الذهاب”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي قائلًا: “عملنا على إيجاد حلول في الهجوم من خلال خلق فرص للتهديف، وجمهور الاتحاد سر تفوق الفريق وأتمنى حضورهم”.

وعن استبعاد التشيلي كارلوس فيلانويفا من قائمة مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، قال العبدلي: “فيلانويفا لاعب كبير وهو لاعب محترف يحترم القرار الفني ولم يتحدد من سوف يشارك من المحترفين”.