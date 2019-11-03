العثور على جثة حلاق كريستيانو رونالدو مقتولًا

المواطن - محمد سمعه

تفاجأ عمال أحد الفنادق السويسرية بالعثور على جثة الحلاق البرتغالي ريكاردو فيريرا حلاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقتولًا في ظروف غامضة.

وتم العثور على جثة حلاق كريستيانو رونالدو وهو مُمدد في سريره مع وجود بعض الطعنات بجسده، حيث قيل بأن الحلاق فارق الحياة يوم الجمعة الأول من نوفمبر.

وأعلنت الشرطة السويسرية طبقًا لما ذكرته صحيفة THE SUN الإنجليزية أن أداة الجريمة المستخدمة في مقتل حلاق رونالدو لم يتم العثور عليها.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب مقتل ريكاردو فيريرا.

وعمل ريكاردو فيريرا كحلاق ومصفف للشعر مع العديد من المشاهير من الرجال والنساء في البرتغال بجانب عمله لفترة مع الدون كريستيانو رونالدو.