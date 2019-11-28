العراق تستضيف خليجي 25 رسميًا

المواطن - مروة نبيل

عُقد، اليوم الخميس، المؤتمر العام لكأس الخليج العربي بحضور رؤساء الاتحادات الخليجية، على هامش منافسات بطولة خليجي 24 المُقامة في قطر.

وأعلن حساب اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استضافة مدينة البصرة العراقية لمنافسات النسخة رقم 25 من كأس الخليج عام 2021، وذلك بإجماع جميع الأعضاء.

وانطلقت منافسات بطولة خليجي 24، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة 8 منتخبات، وتتصدر الإمارات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن العراق، ثم قطر واليمن بدون رصيد.

ويحتل المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 24 برصيد 3 نقاط، يليه عمان والبحرين برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بدون نقاط.