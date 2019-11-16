العراق يغلق حدوده الجنوبية مع إيران

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إيقاف حركة المسافرين مع إيران عبر منفذ الشلامجة الرابط بين البلدين، فيما أكدت أن الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي إن “منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، لكن تم توقف حركة المسافرين من العراق باتجاة ايران”.

وأضافت أن “ذلك جاء بناءً على طلب الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات الموجودة في إيران”، مبيناً أن “جميع المسافرين الذين يريدون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون أي تأخير”.

يذكر أن المئات من المتظاهرين في معظم المدن الإيرانية، اليوم السبت، قاموا بإطفاء محركات سياراتهم وإغلاق معظم الطرقات الرئيسية في البلاد، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

كما أغلق المتظاهرون شوارع رئيسية في العاصمة طهران نتيجة إطفاء محركات سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.

وشهدت محافظة بوشهر جنوب البلاد، صباح اليوم، تظاهرة لمجموعة من الأشخاص أمام مبنى المحافظة مع إطفاء محركات السيارات.