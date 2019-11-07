العربية للطيران تدشن أولى رحلاتها من السعودية لمصر عبر مطار تبوك

المواطن - أحمد العطوي

دشنت العربية للطيران، أمس الخميس، أولى رحلاتها من مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك إلى مطار القاهرة وذلك عبر طائرات من نوع إيرباص ٣٢٠.

وقال علي العنزي المدير الإقليمي للعربية للطيران بالسعودية لـ”المواطن” إن هذه الرحلة تعتبر أول رحلة لهم في الخط بين تبوك والقاهرة وذلك ضمن أربع رحلات أسبوعيًا، مؤكدًا بأنهم نزلوا للسوق بأسعار منافسة وخدمات نوعية متميزة حيث تعتبر الشركة من أوائل الشركات منخفضة التكلفة بالشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي للعربية للطيران في مصر جمال عبدالناصر إن السوق السعودي يعتبر ركيزة مهمة لدى الشركة وستحافظ الشركة على خدماتها وتسعى إلى تطويرها إلى الأفضل.

وقال جورج كمال مدير العمليات بمصر “إننا سعداء اليوم بتدشين الخط بين تبوك والقاهرة وسيعقبه تدشين عدد من الخطوط من داخل السعودية إلى مصر من القصيم والطائف وينبع وأبها ونحن سعداء بنيل ثقة العميل مستخدم طائرات شركة طيران العربية وسنعمل أنا وزملائي على تقديم التميز والنوعية في الخدمات المقدمة”.

وكان المدير التنفيذي للعربية للطيران والمدير التنفيذي قاموا بتوزيع جميع الوجبات للركاب مجانًا بدلًا من طاقم الطائرة وذلك ابتهاجًا بتدشين الخط الجديد.

وكانت “المواطن” قد قامت بمرافقة أولى الرحلات من مطار تبوك إلى القاهرة بدعوة رسمية من شركة العربية للطيران.