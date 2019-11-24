العرفج: #الهلال جعل الرياض عاصمة الكأس الآسيوية
بعد فوزه على أوراوا بثنائية

العرفج: #الهلال جعل الرياض عاصمة الكأس الآسيوية

2019/11/24
الساعة 7:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدفين دون رد، اليوم الأحد، وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر العرفج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وهو يتوقع تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا أنه ليس توقعًا بل أنه يعتبره حُلمًا اقترب أن يتحقق.

وعلق على الفيديو قائلًا: “شكرًا الهلال الذي أثبت علو كعب الكرة السعودية وجعل الرياض عاصمة الكأس الآسيوية وشكرًا لأنه أول فريق يحقق أهداف رؤية 2030 في الرياضة وشكرًا لأنه جعل الفرق السعودية تشارك في البطولات العالمية”.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.

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