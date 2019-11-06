العساكر: حكايا مسك تجسد الشغف السينمائي

المواطن - الرياض

أكد مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، أن مبادرة حكايا مسك في موسمها الجديدة تجسد الشغف للصورة السينمائية من الفكرة وحتى اكتمال المشهد.

وقال العساكر : من جديد تروى حكايا مسك متناولة الشغف للصورة السينمائية وكل التفاصيل التي تصنع العمل المرئي.. من الفكرة وحتى يكتمل المشهد.. حاثةً أصحاب المواهب والمهتمين وصاقلةً تجاربهم برحلة ماتعة.

وتستنهض حكايا مسك الطاقات الإبداعية في الإنتاج المرئي من شرق العالم لغربه حيث تجمع أسماء بارزة في صناعة الإنتاج المرئي ضمن أحدث مبادراتها، وذلك على مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف “حكايا مسك” إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.