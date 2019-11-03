العضلة الخلفية تبعد السليتي عن #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتفاق، مساء اليوم الأحد، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، التونسي نعيم السليتي.

وكان السليتي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتفاق والفيحاء في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأثبتت الفحوصات الطبيعة التي خضع لها نعيم السليتي إصابته بتمدد في العضلية الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تصل إلى 10 أيام.

وأوضح نادي الاتفاق أن نجمه التونسي السليتي سوف يخضع بعد ذلك إلى فحوصات بالأشعة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.