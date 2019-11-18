العمل تتعهد بمحاسبة معنف ابنته
صفعها بشدة أمام المارة ودفعها في السيارة

العمل تتعهد بمحاسبة معنف ابنته

2019/11/18
الساعة 6:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

وعدت وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أب ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلته بشده فيما كان يصطحبها عائدة من المدرسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل: تتحقق وحدات الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا لنظام حماية الطفل.

وكانت هيئة حقوق الإنسان أعلنت في وقت سابق أنها بدأت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بتعنيف ولي أمر لابنته أمام إحدى المدارس والذي تم تداوله في مقطع فيديو.

وقالت الهيئة في بيان لها: رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعنيف أب لابنته، والذي تم تداوله تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنف ابنته”.

وتابع البيان : وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

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