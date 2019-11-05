العمل تطلق فريق مسرعة الأعمال بـ4 مهام محددة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريق مسرعة الأعمال؛ وذلك لاحتضان ودعم الوحدات الإشرافية في الجهات ذات العلاقة ومتابعة طلبات تأسيس المنظمات غير الربحية بجميع أشكالها.

ويضم الفريق عددًا من العاملين في وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة؛ برئاسة الأستاذ عبد العزيز بن عبدالرحمن الزامل.

يذكر أن القرار يأتي تأكيدًا على ضمان سير مناشط قطاعات العمل والتنمية الاجتماعية والقطاعات التابعة وفق منظومة واحدة، بما يحقق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وتنفيذًا للخطة المتبعة بمبادرة تأسيس وتسريع الوحدات الإشرافية لدى الجهات ذات العلاقة.