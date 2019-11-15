العمل توضح حقيقة إلغاء تأشيرة عامل

المواطن - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل ما تردد حول إلغاء تأشيرة العامل داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها.

وقال أبا الخيل: توضح وزارة العمل أن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة غير صحيح؛ ولم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح، وترجو الوزارة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.