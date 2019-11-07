العواد: لو فعل #الهلال هذا الأمر سيُتوج بـ دوري أبطال آسيا

العواد: لو فعل #الهلال هذا الأمر سيُتوج بـ دوري أبطال آسيا

2019/11/08
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قال تركي العواد حارس مرمى نادي الهلال السابق، أنه إذا ركز لاعبو أزرق العاصمة على فعل أمر واحد سيتمكنون من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني.

وتحدث العواد قائلًا: على الهلال أن يلعب بطريقة متحفظة ويبتعد عن النزعة الهجومية، ولو لعب الهلال بهدوء كما قلت سيحقق اللقب الآسيوي.

وأضاف العواد: لا أعتقد أنه أمر سيئ قيام مشجع سعودي بتشجيع أوراوا أمام الهلال، وهذا أمر سائد في معظم الدول وهي مماحكات طبيعية وأنا ضد تحويلها إلى أمر وطني.

من ناحية أخرى، حقق كل من سلمان الفرج وعلي البليهي نجما الهلال أرقامًا مميزة طمأنت جماهير أزرق العاصمة، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا غدًا السبت.

وتمكن سلمان الفرج من تمرير 28 تمريرة صحيحة من أصل 29 تمريرة في آخر خمس مباريات شارك فيها اللاعب بدوري أبطال آسيا.

أما علي البليهي مدافع الأزرق فتمكن من تمرير 514 تمريرة صحيحة كأكثر لاعب مرر تمريرات صحيحة للأزرق في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الهلال سيواجه نادي أوراوا يوم 9 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وستُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في اليابان.


‎وسوم

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