العويران لـ ماجد عبدالله: أستاذي وملهمي شكرًا

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، سعيد العويران الشكر إلى أسطورة نادي النصر ماجد عبدالله بعد مطالبته بإقامة حفل اعتزال له.

وكتب ماجد عبدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الكابتن سعيد العويران نجم خدم المنتخب وناديه ويستحق أن يقام له حفل اعتزال يليق بما قدمه”.

ورد العويران على تغريدة ماجد عبدالله قائلًا: “يا علك تسلم يا أسطورة الزمن الماضي والحاضر، تعلمنا منك الكثير، ولا زلنا نعيش على أطلال ماضٍ كنت فيه المنقذ، في كثير من الأوقات الصعبة”.

وتابع تغريدته قائلًا: “لم ولن يأتي من يقوض هذا التاريخ ولن تجود الليالي بأفضل منه.. أستاذي وملهمي ومعلمي ماجد عبدالله شكرًا لك”.

العويران يستحق حفل اعتزال

وكانت الجماهير قد طالبت بإقامة حفل اعتزال كبير لسعيد العويران، أسوة بنجم الهلال السابق، ياسر القحطاني الذي يستعد لمباراة اعتزاله في الأول من ديسمبر المقبل بتواجد العديد من النجوم العالميين.

ودشنت الجماهير قبل يومين هاشتاقًا يحمل اسم العويران يستحق حفل اعتزال عبر “تويتر”، مؤكدين أنه حقق إنجازات كبيرة من الأخضر، ومن أبرزها هدفه في نهائيات كأس العالم 1994.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، سبق ووعد سعيد العويران بإقامة حفل اعتزال كبير، بناء على طلب أحد متابعيه على “تويتر” العام الماضي، وذلك قبل أن يرحل عن منصبه كرئيس لهيئة الرياضة.