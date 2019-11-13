العويس: نسعى لتحقيق الفوز على أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد العويس على أهمية مباراة أوزبكستان لحسم صدارة المجموعة الرابعة.

ويلعب المنتخب السعودي ضد أوزبكستان على ملعب باختكور الدولي، مساء يوم غد الخميس، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وعلق العويس على مباراة المنتخب السعودي ضد أوزبكستان قائلًا: “ندرك بأن مواجهتنا أمام منتخب أوزبكستان تُمثل الصدارة لذلك تحظى بأهمية كبيرة، ونسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد أوزبكستان قائلًا: “حينما تضم مجموعتك منتخبات متطورة فإن هذا يجعل أمر خسارة النقاط محتملًا، الأهم أن نتعامل مع كل مباراة بشكل إيجابي ولا نخسر نقاطها كاملة”.