العويس يتعرض لإصابة مُرعبة
في مباراة الأهلي والفيصلي

العويس يتعرض لإصابة مُرعبة

2019/11/23
الساعة 9:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - محمد سمعه

تعرض الحارس محمد العويس، حارس النادي الأهلي، لإصابة خطيرة، في مباراة الفيصلي، اليوم السبت، بعد تدخل عنيف عليه من أحد لاعبي العنابي.

ونشر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر تويتر لحظة إصابة الحارس محمد العويس في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول، حيث لم يستطع استكمال المباراة، وحل بدلًا منه الحارس ياسر المسيليم.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيصلي، انتهى بتقدم الراقي بهدفين دون رد، أحرزهما كل من دجانيني تافاريس وعبدالباسط هندي.

وتُقام مباراة الأهلي والفيصلي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

من ناحية أخرى، يطمح النجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، في تحقيق رقم مميز بـ مباراة الفيصلي.

وساهم عمر السومة في إحراز 124 هدفًا مع الأهلي بواقع إحرازه لـ109 أهداف وصناعته لـ15 هدفًا.

ويريد السومة في المساهمة بإحراز 125 هدفًا، في حال سجل أو صنع أمام الفيصلي.

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