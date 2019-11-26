العويس يُجري جراحة تثبيت عظمة الوجه الأحد

المواطن - مروة نبيل

تقرر أن يجري حاس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد العويس عملية جراحية لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، يوم الأحد المقبل.

وأضاف حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن العويس سيُجري العملية على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي، استشاري جراحة الوجه والفكين، على أن يعاود نشاطه الرياضي خلال 8 أسابيع.

وكان محمد العويس قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد الفيصلي الماضية، بعد التحامه مع البرازيلي وليام أوليفيرا في لعبة هوائية، ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 20.

وأدت إصابة محمد العويس إلى استبعاده من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، حيث اضطر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لضم محمد اليامي بدلًا منه.