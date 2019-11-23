العُمري لمنسوبي تعليم تبوك : العارض بسيط ولانستهين به
عُمل اللازم بين التعليم والصحة

العُمري لمنسوبي تعليم تبوك : العارض بسيط ولانستهين به

2019/11/24
الساعة 12:31 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

قال  مدير تعليم تبوك ابراهيم العُمري عبر حسابه على تويتر – قبل قليل – معلقاً على حادثة انتشار فايروس بين طلاب إحدى مدارس تبوك الثلاثاء الماضي  بقوله ؛ زملائي وزميلاتي والأسر الكريمة عارض لا نهوله ولانستهين به أصاب عدد بسيط من طلاب إحدى مدارس البنين بتبوك فينبغي علينا ملاحظة أي عارض على أبنائنا وبناتنا واتباع التعليمات الطبية والوقائية فالسلامة الأسرية والمدرسية مطلب .. وبالشراكة بين الصحة والتعليم عُمل اللازم .. شكرًا للجميع .

وكانت ” المواطن ” قد نشرت بوقتا سابق موضوع تعرض طلاب احد المدارس بمدينة تبوك لفايروس كوكساكي ” تحت عنوان فيروس معد يضرب مدرسة بتبوك 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • آل الشيخ عن الروضة الافتراضية: أهم مشروعات التعليم 
    •
  • مسك تطلق معسكرات تدريب لـ100 رائد أعمال
    •
  • بدء الدوام الشتوي في مدارس الباحة
    •
  • بدء استقبال طلبات المعلمين للتدريس بالخارج
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :