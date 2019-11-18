الغدير يوجه نصائح للمكتتبين في أرامكو

المواطن - شرف الروقي

قال الكاتب الاقتصادي خالد الغدير في تصريحات خاصة لـ “المواطن” إن الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو هو الحدث الذي انتظره عالم المال والأعمال بشغف، موضحًا أن أرامكو تعتبر الشركة الأعلى ربحية بين شركات العالم.

وأوضح أن أرامكو تحقق في 45 يومًا ما تحققه شركة توتال العملاقة في عام، وما تحققه شركة أكسون موبيل في عام تحققه أرامكو في شهر ونصف، وما تحققه شركة شل العملاقة في عام تستطيع أرامكو تحقيقه في ثلاثة أشهر.

وأضاف أن الطرح شهِد إقبالًا كبيرًا في الفترة الأولى، مما جعل البنوك توفر خيارات غير مسبوقة لتسهيل إجراءات المكتتبين، بتوجيه من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.

ووجه الغدير نصائح للمكتتبين في اكتتاب أرامكو، موضحًا أن الاكتتاب فرصة مناسبة للحصول على الأرباح والمساهمة في أكبر شركات العالم، ولكن لا يُنصح الحصول على تمويل أو سلفة للدخول في هذا الاكتتاب، ولا يجب تسييل أي من المحافظ أو بيع العقارات لكي تتمكن من الاكتتاب.