الفتح يُنهي استعداداته لمواجهة #أبها

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوم الخميس، تحضيراته لمباراة أبها المقبلة بحضور الرئيس التنفيذي أحمد العيسى.

وبدأت الحصة التدريبية اليوم بتمارين الإحماء تحت قيادة المدير الفني يانييك فيريرا، حيث طبق خلالها لاعبو الفتح تمارين لياقية خفيفة.

وأُجريت تدريبات تكتيكية منوعة، طبقت عبر مساحة ثلث الملعب وقف من خلالها المدير الفني على جاهزية اللاعبين لمباراة أبها، واختتم المران بتمارين الإطالة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط.