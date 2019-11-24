الفراج بمكبر صوت: #الهلال قوي والآسيوية صعبة

المواطن - مروة نبيل

أعرب الإعلامي وليد الفراج عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الفراج في بداية برنامجه “الدوري مع وليد”: “أنا من شهر مرتب تتحقق هذه البطولة، يا شباب الهلال فاز بالبطولة الآسيوية”.

وتحدث الفراج عبر “مكبر صوت”، قائلًا: “بصحي النائمين وأعلن الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا والآسيوية صعبة قوية وصلت.. مبروك للهلال”.

وتابع: “يوم 24 نوفمبر 2019 لن يشبه ما قبله وما بعده.. الهلال سفير الكرة السعودية آسيويًّا فهو حقق لوحده 7 بطولات من إجمالي 14 بطولة حققتها الأندية السعودية.. شكرًا ولي العهد على الدعم الكبير الذي حظيت به الرياضة السعودية”.

وأضاف: “يقولون الهلال نادي الحكومة، والحقيقة أن الهلال هو الابن الدافور الذي يحقق الإنجازات دون مساعدته هذا هو المشهد الحالي.. حقق ما حققه الهلال وعيوننا لك بس أنت أوصل”.

وواصل: “الهلال هو النادي السعودي الوحيد الذي بقي في المنافسة آسيويًّا من بعد 2005.. من يقول إن أوراوا ضعيف مستكثر تقول إن الهلال قوي وأخذه رايح جاي.. اصحَ يا نايم الآسيوية صعبة قوية”.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.