الفراج: تتويج #الهلال سيكون حافزًا للأندية

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي وليد الفراج أن تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، سيكون دافعًا للأندية السعودية للمنافسة قاريًّا.

وقال الفراج: “٢٤ ساعة وكل شيء الهلال، وهذا يدل على حجم تأثير هذا النادي، لكن تحقيق الهلال للآسيوية سيكون حافزًا لبقية الأندية لكي تحققها ويكون التنافس على عدد البطولات القارية”.

وتابع في بداية حديثه ببرنامجه “الدوري مع وليد”: “جلدنا ذاتنا سنوات كثيرة بشأن صعوبة البطولة الآسيوية ولكن ما فعله الهلال يثبت وجود طريقة لتحقيقها.. شكرًا لقيادتنا الرشيدة على الدعم الرياضي”.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، خلال النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل.