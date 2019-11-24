الفراج: دعم استثنائي من ولي العهد للرياضة
قاد لتتويج الهلال بالآسيوية

الفراج: دعم استثنائي من ولي العهد للرياضة

2019/11/24
الساعة 3:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تقدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج ببرقية شكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسبب دعمه للقطاع الرياضي ولنادي الهلال بعد فوز الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا 2019 اليوم الأحد.

وكتب وليد الفراج عبر تويتر: سيدي سمو ولي العهد، لقد حظيت الرياضة السعودية بدعم استثنائي غير مسبوق من سموك ومنها ما دعم الهلال به من تعاقدات وتمويل، مكّنهم من إحضار أفضل النجوم والمدربين، حتى وصلنا لبطولة آسيا إضافة لطائرات الجماهير والمكافآت المتوقعة للأبطال.

وأضاف الفراج: أبو سلمان شكرًا باسم كل الرياضيين.

توج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بهدفين دون رد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح اللاعب سالم الدوسري في إحراز الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة الخامسة والسبعين، من عمر المباراة.

وأحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

جدير بالذكر أن الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، حيث تُقام البطولة في قطر.

وكانت مباراة الهلال وأوراوا أُقيمت على ملعب سايتاما 2002 باليابان.

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