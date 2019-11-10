الفراج عن أزمة الفرج: الله يعين #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي وليد الفراج استياءه من تدشين الجماهير هاشتاقًا ضد نجم نادي الهلال، سلمان الفرج، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق الفراج على هذا الهاشتاق قائلًا: “وجدت في تويتر ترند عن لاعب الهلال سلمان الفرج بأنه يعتدي على رجل أمن.. دعونا نتحدث بشكل واضح مع الناس التي تريد أن تفهم”.

وتابع خلال تصريحاته في برنامجه الدوري مع وليد: “عشان في لاعب حدثت له مشكلة في نادي لازم نخترع قصة في نادي آخر.. سخيفة، وليست ملعوبة صح هذه القصة”.

وأضاف: “حتى يوم 24 نوفمبر الله يعين الهلال ولاعبي الهلال.. ممنوع على أي لاعب هلالي أن يحدث له حادث بالسيارة.. ممنوع أن يذهب أي قسم الشرطة لأي إجراء، لأن في ناس فقدت عقولها”.

يُذكر أن الهلال فاز على أوراوا ريد دياموندز بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويستعد لمواجهة الإياب في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.