الفراج يدعو لتغيير صورة حسابات تويتر بصورة محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

دعا الإعلامي وليد الفراج المواطنين لوضع صورة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهو يحمل كأس آسيا لتكون صورة العرض الرئيسية لحسابهم على موقع “تويتر”.

وقال الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”، إن هذا يأتي تقديريًّا لمن يقدر إنجازات الوطن والرجال الذين يقومون بجهد كبير في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي.

وبالفعل، غيّر الفراج على الهواء مباشرة صورة حسابه بتويتر إلى صورة ولي العهد، مؤكدًا أنها ستكون رئيسية لمدة 24 ساعة.

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليًا في المحفل العالمي.