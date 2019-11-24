الفرق اليابانية الفأل الحسن لـ #الهلال آسيويًا

المواطن - مروة نبيل

أصبحت الفرق اليابانية بمثابة الفأل الحسن على نادي الهلال في نهائيات البطولات الآسيوية، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال اليوم عقب فوزه على أوراوا ريد دايموندز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على أوراوا على استاد سايتاما بهدفين دون رد سجلهما سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز، وكان الزعيم قد فاز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بالرياض بهدف دون رد.

الهلال ضد الفرق اليابانية

وفاز الهلال 1991 ببطولة آسيا أبطال الكؤوس عام 1996، بعد فوزه على ناغويا الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية، وتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2000 عقب تغلبه على جابيلو الياباني بعد فوز بنتيجة 3/2.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب كأس السوبر الآسيوي عام 2000 على حساب شيميزو الياباني، حيث نجح في الفوز بهدفين مقابل هدف ذهابًا، وتعادل في الرياض بهدف لكل منهما، قبل أن يتوج اليوم ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.