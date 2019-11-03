الفلكي الزعاق لـ”المواطن”: دخول مربعانية الشتاء بعد ثلاثين يوماً

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

توقع د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، دخول مربعانية الشتاء بعد “٣٠” يوماً ، ومربعانية الشتاء لا تعني بداية البرد الفعلي إنما بداية البرد الفعلي مع دخول النجم الثاني من نجوم المربعانية.

وقال الزعاق، في تصريحات لـ”المواطن“، إنه في حال أول المربعانية تكون الأجواء معتدلة في حال النهار وباردة في حال الليل، والبرد الفعلي معناه أن البرد يلف الليل والنهار فتكون البرودة في الليل وفي النهار وهذا لا يكون إلا في منتصف شهر ديسمبر بحول الله.

وأضاف “الآن خلال هذه الأيام يبرد آخر الليل برودة محسوسة ، وبعد تقريباً “٢٠ ” يوماً تلف البرودة كل أجزاء الليل وحينها يبدأ آخر النهار بالبرودة هذا بالنسبة للبرودة”.

وأردف: “من ناحية الثلوج فهنالك أمطار مواتية لنزول حبات البرد لأننا ما زلنا نعيش في موسم الخريف وموسم الخريف موسم انتقالي ومن عادة المواسم الانتقالية أن تكون بعض السحب محشوة بحبات برد”.