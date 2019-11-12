الفوز شعار مباريات اليوم بالدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

استمرت منافسات الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وانتهت جميع مباريات اليوم بالفوز.

مباريات اليوم

ولعب الشعلة ضد الطائي على ملعب نادي الشعلة في الخرج، وتمكن أصحاب الأرض من الفوز بخماسية دون رد، سجلها إسلام سراج “هاتريك”، وهدفين للاعب سورو مادو في الدقائق 20، 42 و47، 56 و62.

وفاز البكيرية على الثقبة بهدفين نظيفين سجلهما الحاج عثمان وعبدالله الغامدي، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي البكيرية، وتغلب الجيل على مضيفه نجران بثنائية سيدفالدو، في اللقاء الذي احتضنه استاد جامعة نجران.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من الفوز على المجزل بهدفين دون رد سجلهما ساوليو أتارا وسيلا أبو بكر، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.