الفوضى تُهدد نابولي

المواطن - مروة نبيل

يعيش نابولي الإيطالي حالة من التوتر والفوضى، بسبب قرار رئيس مجلس الإدارة، أوريليو دي لورينتيس، بدخول الفريق الأول لكرة القدم في معسكر مغلق قبل مباراته ضد سالزبورغ النمساوي.

تراجع نابولي

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي نتائجه السلبية، وسقط في فخ التعادل الإيجابي على ملعبه ووسط جمهوره أمام سالزبورغ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة سالزبورغ بالأمس، فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في تحقيق الفوز خلال آخر 3 جولات، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 18 نقطة.

فوضى في نابولي

ورفض مدرب نادي نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي حضور المؤتمر الصحافي بعد مباراة سالزبورغ بالأمس، ما يُعرض الفريق لغرامة من قبل “يويفا”، وذلك وفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”.

ولم يدلِ أي لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بأي تصريحاته عقب التعادل المحبط أمام سالزبورغ، ويُعد قائد الفريق، لورينزو إنسيني هو الوحيد الذي تحدث بعد المباراة.

وشددت صحيفة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن لاعبي نابولي ومدربهم أنشيلوتي غير راضين على قرار دخول الفريق في معسكر مغلق، ورفضوا تنفيذ هذا القرار، وعاد الجميع إلى منزلهم بعد مباراة سالزبورغ.

وأشارت صحيفة “لاريبوبليكا”، إلى أن إنسيني أخبر إدواردو، ابن ونائب رئيس نادي نابولي الإيطالي، بأن لاعبي الفريق الأول سيعودون إلى منازلهم، وطالبه بإخباره بهذا القرار.

ومن المتوقع أن يصدر نادي نابولي الإيطالي بيانًا رسميًا للتعليق على تمرد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتوضيح كافة الأمور، خاصة أن أنشيلوتي عارض فكرة المعسكر المغلق.