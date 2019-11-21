الفيحاء لا يعرف الفوز خارج أرضه

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الشباب، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفيحاء في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته ضد الشباب غدًا على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق أي فوز خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن، تعادل في 3 مواجهات، وخسر لقاء واحد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، ويطمح تحقيق نتيجة إيجابية ضد الشباب والتقدم في الترتيب.