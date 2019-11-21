#الفيحاء لا يعرف الفوز خارج أرضه
في الدوري هذا الموسم

#الفيحاء لا يعرف الفوز خارج أرضه

2019/11/21
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الشباب، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفيحاء في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته ضد الشباب غدًا على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق أي فوز خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن، تعادل في 3 مواجهات، وخسر لقاء واحد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، ويطمح تحقيق نتيجة إيجابية ضد الشباب والتقدم في الترتيب.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • مباريات الخميس في دوري محمد بن سلمان
    •
  • تريساكو يجتمع بمدربي أندية دوري المحترفين
    •
  • #الهلال يُثمن دعم ولي العهد بالطائرات
    •
  • عبدالعزيز الفيصل: ولي العهد يقدم كل الدعم
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :