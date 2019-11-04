#الفيحاء يسقط #عكاظ بثلاثية في كأس الملك سلمان
ضمن منافسات دور الـ32

#الفيحاء يسقط #عكاظ بثلاثية في كأس الملك سلمان

2019/11/04
الساعة 9:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة عكاظ ضد الفيحاء، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الفريق البرتقالي بثلاثة أهداف دون رد.

وبدأت مباراة عكاظ ضد الفيحاء بضغط كبير من لاعبي الفريق الضيف، وأهدر مهاجموه العديد من الفرص السهلة، حتى نجح البرتغالي أرسينو مارتينيز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق البرتقالي ضغطه لتعزيز تقدمه، وتمكن المدافع عون السلولي من هز الشباك عند الدقيقة 66، واستمرت سيطرة الضيوف على أحداث مباراة عكاظ ضد الفيحاء اليوم.

ونجح البديل عبدالله المطيري في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية عند الدقيقة 71، لتنتهي مباراة عكاظ ضد الفيحاء بفوز الفريق البرتقالي بثلاثية نظيفة، وتأهله إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.


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