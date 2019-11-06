الفيصلي لا يفوز على #النصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر والفيصلي اليوم التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والفيصلي

ولعب النصر والفيصلي 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في أي مواجهة، فيما نجح العالمي في الفوز بـ9 لقاءات.

وتعادل النصر والفيصلي في 9 مباريات، أكثر من تعادلهما أمام أي فريق آخر خلال منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت مباريات النصر والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 49 هدفًا، 33 منهم لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، فيما سجل عنابي سدير 16 هدفًا.

وقبل مباراة النصر والفيصلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الرابع.

يُذكر أنه في حال نجح النصر أو الفيصلي في تحقيق الفوز في المباراة المؤجلة، فإن الفريق الفائز سيتعادل في عدد النقاط مع الهلال متصدر الترتيب برصيد 20 نقطة.