الفيصلي لدور الـ32 بكأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة وج ضد الفيصلي، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز عنابي سدير بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة وج ضد الفيصلي بشكل سريع، ونجح لويس غوستافو في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 14 دقيقة على انطلاق اللقاء، وواصل لاعبو عنابي سدير الضغط لتعزيز تقدمهم، وسط دفاعي قوي من أصحاب الأرض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة وج ضد الفيصلي اليوم، تمكن يوسف الجبلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54، وعزز عوض خريض تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة 85، لتنتهي المواجهة بفوز عنابي سدير وتأهله إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.