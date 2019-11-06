الفيصلي يسير على خُطى #التعاون

المواطن - مروة نبيل

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أفضل فتراته خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع النصر والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، وذلك قبل مباراته المؤجلة ضد العالمي اليوم.

الفيصلي يتألق

وعلق الإعلامي الرياضي مبارك الشهري على مواجهة الفريقين اليوم قائلًا: “توقيت مباراة النصر والفيصلي مناسب جدًا لنادي النصر وسط أجواء محفزة خاصة بعد الفوز في الديربي والاقتراب من المتصدر”.

وأشاد بأداء عنابي سدير خلال الفترة الماضية، وقال: “نادي الفيصلي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ويريد أن يفعل مثلما فعل فريق التعاون في الموسم الرياضي الماضي”.

وتابع الشهري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الاستقرار الإداري والفني والعمل الاحترافي من أسباب تألق فريقي الفيصلي والتعاون”.

واختتم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “إدارة نادي الفيصلي تهدف هذا الموسم للحصول على مركز متقدم في الدوري لحجز مقعد آسيوي”.

يُذكر أن التعاون نجح في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، كما أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، وهو أفضل ترتيب حققه.