الفيصلي يهدد صدارة الهلال بإسقاط ضمك في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الفيصلي وضمك- منذ قليل- بفوز الفيصلي 2/ 0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول من مباراة الفيصلي وضمك، تمكن العنابي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب لويس غوستافو في الدقيقة الخامسة عشرة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفيصلي وضمك بتقدم الفيصلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط فريق الفيصلي من أجل إحراز الهدف الثاني، وكان له ما أراد بعدما سجل العنابي الهدف الثاني عبر نجمه خالد الغامدي في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي 2/ 0 ليُصبح رصيده 17 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الـ16 في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.