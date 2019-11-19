القبض على متحرشة كورنيش جدة
أطلقت ألفاظًا وعبارات نحو شبان

القبض على متحرشة كورنيش جدة

2019/11/19
الساعة 9:19 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

قبضت الأجهزة الأمنية على فتاة ظهرت في مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي وهي تطلق عبارات عدها البعض مخالفة للذوق العام، وتحمل تحرش لفظي بعدد من مرتادي كورنيش جدة.

وظهرت الفناة في مقطع فيديو  وهي تستقل المقعد الخلفي لمركبة تسير على كورنيش جدة الجديد، وتطلق ألفاظًا وعبارات نحو عدد من الشبان خلال سيرهم في المنطقة المخصصة للمشاة بكورنيش جدة.

ودشن مواطنون أمس وسم “متحرشة ياللعار”، ورفضوا هذه التصرفات غير المسؤولة والتي لا تعبر نهائيًّا عن المجتمع وقيمه الأصيلة، مطالبين بمعاقبة الفتاتين نظاميًّا؛ لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

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