القبض على مواطن نشر فيديو مخالفًا للآداب في القصيم
احتوى على ألفاظ وعبارات مخالفة للذوق

القبض على مواطن نشر فيديو مخالفًا للآداب في القصيم

2019/11/30
الساعة 9:57 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

قبضت شرطة منطقة القصيم على شخص صور ونشر مقطع فيديو مخالف للذوق والآداب العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتصوير ونشر مقطع فيديو احتوى ألفاظًا وعبارات مخالفة للذوق والآداب العامة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بهذا الفعل والقبض عليه.

وأوضحت شرطة القصيم أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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